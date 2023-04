Stand: 27.04.2023 20:03 Uhr TÜV-Warnstreik: Rund 500 Teilnehmende in der Region Hannover

Aufgrund der Warnstreiks bei den TÜV-Gesellschaften in mehreren Bundesländern sind am Donnerstag in Niedersachsen und Bremen etliche Technik-Checks am Auto oder Führerscheinprüfungen ausgefallen. Ver.di hatte die Beschäftigten zu dem Ausstand aufgerufen. In der TÜV-Nord-Zentrale in Hannover sowie in der Region rund um die Landeshauptstadt nahmen nach Angaben der Gewerkschaft ungefähr 500 Mitglieder der Belegschaft an Aktionen teil, in Osnabrück seien es etwa 50 gewesen. Vor allem in Hannover seien Führerscheinprüfungen ausgefallen, hieß es bei ver.di. Die Gewerkschaft verlangt in der laufenden Tarifrunde ein Lohnplus von zwölf Prozent. Nach Gewerkschaftsangaben haben die Arbeitgeber bisher kein Angebot vorgelegt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.04.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik