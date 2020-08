Stand: 20.08.2020 14:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

TUI will bundesweit Dutzende Reisebüros schließen

Der Reisekonzern TUI verhandelt mit dem Betriebsrat über die Schließung zahlreicher Reisebüros in Deutschland. Genaue Zahlen und Einzelheiten zu den betroffenen Standorten und Mitarbeitern teilte das Unternehmen mit Sitz in Hannover am Donnerstag noch nicht mit. "Die Gespräche laufen jetzt", sagte ein Sprecher. Nach Informationen des Touristik-Fachblatts "fvw" geht es um bis zu 60 von etwa 450 TUI-Büros, die bis Ende September 2021 dichtgemacht werden könnten.

TUI plant Vertriebsumbau schon länger

Wegen zunehmender Online-Buchungen haben viele Reisebüros seit Längerem zu kämpfen, ebenso bei anderen Anbietern. Dies wurde durch die eingebrochene Nachfrage zu Beginn der Corona-Krise noch einmal verschärft. Die TUI hatte bereits zuvor angekündigt, ihren Vertrieb grundlegend umzubauen. Konzernchef Fritz Joussen setzt dabei vor allem auf digitale Plattformen und einen stärkeren Direktkontakt zu den Kunden, auch über neue Apps. In anderen Ländern wie Großbritannien treffen die geplanten Kürzungen die klassischen Reisebüros weitaus härter, wie es hieß.

