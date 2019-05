Stand: 04.05.2019 08:00 Uhr

Suizidprävention: Kirchen wollen ein Tabu brechen

Rund 1.000 Menschen nehmen sich laut Statistischem Bundesamt jedes Jahr in Niedersachsen das Leben, 10.000 Menschen sind es bundesweit. Dem wollen die evangelische und katholische Kirche entgegensteuern. Mit einer ökumenischen "Woche für das Leben" versuchen sie jetzt, ihre Beratungsangebote für suizidgefährdete Menschen bekannter zu machen. Bis zum 11. Mai läuft die Kampagne, die heute mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche in Hannover eröffnet wird. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, werden den Gottesdienst leiten.

Zahl der Suizide in Niedersachsen zwischen 2000 und 2016

Videos 04:17 Hallo Niedersachsen Seelsorge nach Suizid: Eine Stütze für Angehörige Hallo Niedersachsen Wenn Menschen sich wegen Depressionen das Leben nehmen, quälen viele Angehörige Trauer und Selbstvorwürfe. Pastorin Christina Norzel-Weiß steht ihnen in dieser Lage zur Seite. Video (04:17 min)

Depressionen und Todeswünsche ergründen

Das Motto der Aktionswoche lautet: "Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern". Die beiden Kirchen wollen suizidgefährdeten Menschen zeigen, wo sie Hilfe erhalten. Zudem wolle man Gründen von Depressionen und Todeswünschen nachgehen, hieß es im Vorfeld der Aktion. Außerdem wollen die Kirchen für das Thema Suizid sensibilisieren und es enttabuisieren. Bundesweit bieten zahlreiche katholische und evangelische Gemeinden in der kommenden Woche Veranstaltungen an, die sich mit dem Thema beschäftigen.

