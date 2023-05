Stand: 08.05.2023 08:22 Uhr Streik bei Brothersteller Harry in Hannover

Beim Brothersteller Harry hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für heute zu einem Warnstreik im Werk Hannover aufgerufen. Sie will damit ein besseres Ergebnis in der laufenden Tarifrunde herausholen. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn und wenigstens 400 Euro mehr im Monat. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber in der Brotindustrie reiche angesichts der hohen Inflation nicht aus, hieß es von der NGG. Die Tarifgespräche werden am 22. Mai in Münster weitergeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2023 | 09:30 Uhr