Stand: 06.04.2022 08:59 Uhr Stau bei Kontrollen - Flughafen Hannover stockt Personal auf

Am Flughafen Hannover in Langenhagen soll es am kommenden Ferienwochenende nicht mehr zu großen Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen kommen. Die dafür zuständige private Sicherheitsfirma will Personal aus anderen Bundesländern heranholen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Außerdem wurde ein Krisenstab eingesetzt. Am vergangenen Wochenende war es, wie auch schon im vergangenen Jahr, zu langen Schlangen gekommen. Mehrere Ferienflieger konnten nur deutlich verspätet abheben.

