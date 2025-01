Stand: 23.01.2025 08:44 Uhr Stadt Hannover pflanzt ersten Mini-Wald

In Hannover haben die Baggerarbeiten für einen "Tiny Forest" im Stadtteil Vahrenwald begonnen. Das erste Mini-Wäldchen der Stadt soll bis Ende des Frühjahrs 2025 fertiggestellt werden, wie die Stadt Hannover mitteilte. In der Nähe der viel befahrenen Vahrenwalder Straße werden demnach auf einer 1.500 Quadratmeter großen ungenutzten Fläche 30 verschiedene Baum- und Straucharten dicht an dicht gepflanzt. So könne der kleine Wald schneller wachsen. Er solle helfen, die Stadt im Sommer zu kühlen oder bei Starkregen Wasser aufnehmen, hieß es. Mini-Wälder werden in Deutschland seit 2019 angelegt. In Lüneburg wurde 2022 im Stadtteil Mittelfeld der erste "Tiny Forest" gepflanzt.

