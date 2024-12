Stand: 16.12.2024 10:44 Uhr Schüler aus Hannover pflanzen neue Bäume

Rund 80 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hannover-Mühlenberg bepflanzen am Montag ein Waldstück neu. Begleitet von einem Forstwirt des örtlichen Energieversorgers enercity lernen die Schülerinnen und Schüler unter anderem, wie junge Bäume richtig in die Erde gesetzt werden. Denn dabei gebe es einiges zu beachten, so das Unternehmen. Die Aktion in der Nähe des Wasserwerks Fuhrberg in der Region Hannover soll zur Aufforstung des Waldes beitragen. Enercity sponsert an der IGS Mühlenberg drei Jahre lang verschiedene ökologische Projekte.

