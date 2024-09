Stand: 14.09.2024 09:47 Uhr Harz soll binnen zehn Jahren wieder bewaldet werden

Der Harz soll innerhalb der nächsten zehn Jahre wieder bewaldet werden - das haben die Niedersächsischen Landesforsten mitgeteilt. Stürme, Dürren und Insekten haben den Wald im Harz schwer geschädigt. In den kommenden Jahren sollen weiter Setzlinge gepflanzt werden. Zudem sollen verstärkt der Schutz und die Pflege des jungen Waldes ins Auge gefasst werden. Durch Stürme und Dürren waren Fichten in den vergangenen Jahren besonders anfällig für den Borkenkäfer geworden. Der hatte sich dadurch stärker vermehrt als üblich. Um den Umbau des Waldes voranzutreiben, haben die Landesforsten nach eigenen Angaben allein in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 insgesamt mehr als elf Millionen Setzlinge im Landeswald gepflanzt - nicht nur auf Schadflächen, sondern auch im noch intakten Wald. Bereits seit den 1990er-Jahren werde der Umbau der Wälder hin zu klimaresilienten Mischwäldern mit verschiedenen Baumarten vorangetrieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min