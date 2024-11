Stand: 14.11.2024 11:25 Uhr Trockene Jahre: Kronen und Äste von Buchen in Hameln sterben ab

Im Hamelner Stadtwald werfen alte, hochgewachsene Buchen zurzeit vermehrt tote Äste und Kronen ab. Die Bäume würden damit auf die vergangenen Dürrejahre reagieren, erklärt Stadtförster Carsten Bölts. In den trockenen Sommern hätten sie es nicht geschafft, ihre Wipfel mit Wasser zu versorgen. Durch eine spezielle Überlebensstrategie würden die Buchen ihre Kronen absterben lassen und darunter ein zweites grünes Blätterdach bilden, so Bölts. Im Sommer seien die toten Äste in der Spitze nicht zu sehen und auch im Winter sei es schwer, betroffene Bäume zu erkennen. Der Stadtförster empfiehlt, derzeit nicht unter Buchen mit großen Kronen zu parken und den Wald bei Sturm zu meiden. Die Gefahr herabfallender Äste werde sich in Hameln ein paar Jahre halten, dann aber nach und nach zurückgehen.

