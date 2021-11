Stand: 08.11.2021 19:32 Uhr Spinne im Auto: Fahrerin fährt vor Schreck gegen Baum

Eine Spinne hat in Celle einen Unfall ausgelöst. Das achtbeinige Tier saß am Montag im Auto einer 34 Jahre alten Frau. Als sie die Spinne während der Fahrt entdeckte, bekam sie einen solchen Schreck, dass sie mit ihrem Auto von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr. Die Frau blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Was aus der Spinne wurde, sei nicht bekannt.

