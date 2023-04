Spargel-Saison in Niedersachsen eröffnet: Hoffnungen sind groß Stand: 12.04.2023 17:50 Uhr Im Landkreis Nienburg wurde am Mittwoch die Spargel-Saison mit Spargelkönigin Lea Stieber offiziell eröffnet. Die Anbauer hoffen auf eine gute Ernte. Das Wetter habe dem Spargel gutgetan, sagen sie.

Die Vereinigung der Spargelbauern sowie Vertreter der Spargelstraße und vom Spargelmuseum Nienburg eröffneten am Mittwoch gemeinsam die Spargel-Saison in Marklohe. Die Spargelbauern blickten "sehr optimistisch" auf die anstehende Saison, sagte der Geschäftsführer vom Verband der Spargel- und Beerenanbauer, Fred Eickhorst, dem NDR in Niedersachsen. Er rechne damit, dass der Spargel dieses Jahr schnell und in großer Menge austreibt. Dieser braucht dafür eine Bodentemperatur von zwölf Grad Celsius. Es sei nicht so trocken wie in den vergangenen Jahren gewesen und der Frost habe dem Spargel gutgetan, sagte Eickhorst.

Start der Spargelsaison in Niedersachsen

Was den Absatz des Spargels angeht, ist Eickhorst ebenfalls optimistisch. Nach den Corona-Jahren habe in diesem Jahr die Gastronomie als wichtiger Abnehmer wieder uneingeschränkt geöffnet. Schon zu Ostern hätten die ersten Hofläden Spargel angeboten. Eickhorst vermutet, dass Spargel auch für private Käuferinnen und Käufer nicht teurer als im vergangenen Jahr werden wird. Erntehelferinnen und -helfer haben auf einigen Feldern in Niedersachsen bereits in der vergangenen Woche Stangen gestochen - vor allem den, der unter Folien gewachsen ist. Die Spargelsaison endet traditionell mit dem Johannistag am 24. Juni.

