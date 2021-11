Stand: 12.11.2021 10:37 Uhr Sexueller Übergriff: Polizei veröffentlicht Phantombild

Fünf Monate nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in Hildesheim haben Polizei und Staatsanwaltschaft ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die Ermittler hoffen so auf Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen. Der Mann hatte die Frau in der Nacht zum 13. Juni in der Moltkestraße attackiert, unsittlich berührt und ihr ins Ohr gestöhnt. Der Gesuchte ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hat grau-weiße kurze Haare. Zudem trug er eine schwarze Brille mit eckigem, dicken Gestell. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 entgegen.

