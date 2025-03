Stand: 27.03.2025 09:37 Uhr Senior aus Hellendorf vermisst: Er könnte in hilfloser Lage sein

Seit Mittwochnachmittag wird Hermann O. aus Hellendorf (Region Hannover) vermisst. Der 79-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Polizei. Erste Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Der Senior wollte wohl einkaufen, kam aber nicht mehr nach Hause zurück. Laut Polizei ist Hermann O. leicht dement. Er ist 1,65 Meter groß und hat kurze, hellgraue Haare. Der Senior fahre immer mit einem weißen Damenrad mit auffälligen blauen Seitentaschen und benutze immer den selben Weg zum Supermarkt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er abseits der Route nicht mehr nach Hause findet. Der 79-Jährige trägt nach Angaben der Polizei immer die gleiche Kleidung: eine schwarze Steppjacke, blaue Jeans und ein blaugraues, abgewetztes Cap. Hinweise nimmt die Polizei in Mellendorf unter der Telefonnummer (05130) 97 70 entgegen.

