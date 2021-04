Stand: 22.04.2021 10:28 Uhr Schwerer Unfall bei Hannover: A7 Richtung Hamburg gesperrt

Auf der A7 bei Hannover ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwischen Hannover-Wülferode und Hannover-Anderten ist auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg ein Kleintransporter auf ein Stauende aufgefahren. Dabei habe sich der Wagen unter einen Lkw geschoben, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Kleintransporters musste befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A7 wurde in Richtung Norden gesperrt.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.04.2021 | 09:30 Uhr