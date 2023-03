Stand: 10.03.2023 11:06 Uhr Schüsse nach Hundegebell: Nachbarschaftsstreit eskaliert

In Celle ist ein Nachbarschaftsstreit wegen eines Hundes eskaliert. Das Tier rannte am Donnerstagabend in den Garten und bellte einen vorbeilaufenden Hund an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 35-jähriger Nachbar fühlte sich davon massiv gestört und beleidigte den 53-jährigen Hundehalter. Dieser hörte den Angaben zufolge im weiteren Verlauf zwei Schüsse, die womöglich von seinem wütenden Nachbarn abgefeuert wurden. Der 35-Jährige habe zudem bei seinem Nachbarn geklopft und ihn aufgefordert, herauszukommen, damit er ihn schlagen könne. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des 35-Jährigen, der alkoholisiert gewesen sei, und fand dort eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel.

