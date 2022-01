Schülerinnen in Hannover fordern gratis Menstruationsartikel

Stand: 19.01.2022 16:47 Uhr

Der Rat der Schülerinnen und Schüler in Hannover fordert, Tampons und Binden in Schulen kostenlos bereitzustellen. Zunächst solle dies in 20 Schulen in Zusammenarbeit mit der Stadt ausprobiert werden.