Stand: 28.04.2021 11:08 Uhr Schockanruf bei Rentnerin: Betrüger fordert 30.000 Euro

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat ein Telefonbetrüger mit einem Schockanruf versucht, an Geld einer Rentnerin zu gelangen. Das berichtet die Polizei. Der Unbekannte wollte der 66-Jährigen Frau weismachen, ihre Tochter habe einen Radfahrer tot gefahren. Der Anrufer forderte die Rentnerin daraufhin auf, 30.000 Euro zu zahlen, um eine "Auslieferung" ihrer Tochter zu verhindern. Die Frau reagierte zunächst schockiert und glaubte der Geschichte, besann sich dann aber und rief zunächst ihre Tochter an. Die konnte klarstellen: Es hat nie einen Unfall gegeben.

