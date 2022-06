Stand: 27.06.2022 07:31 Uhr Sarstedt: Drei Verletzte bei Autounfall auf Kreisstraße

Bei einem Zusammenstoß im Landkreis Hildesheim sind am Sonntagmittag drei Personen verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Mann war um 14.45 Uhr mit seinem Fahrzeug aus dem Sarstedter Ortsteil Heisede kommend Richtung Ruthe unterwegs. In einer Rechtskurve kollidierte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Wagen des 40-Jährigen auf ein Feld, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und ein zehnjähriges Kind kamen verletzt in Krankenhäuser. Retter transportierten zudem den 59 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf rund 90.000 Euro. Die Beamten sperrten die Strecke für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2022 | 08:30 Uhr