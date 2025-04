Stand: 04.04.2025 11:08 Uhr Saisonstart Steinhuder Meer: Wilhelmstein wieder erreichbar

Mit dem Start in die Tourismus-Saison ist auch das Winterfahrverbot auf dem Steinhuder Meer aufgehoben. Für Erholungssuchende heißt das auch: Die Insel Wilhelmstein - mitten im Steinhuder Meer gelegen - ist wieder erreichbar, teilte die Hannover Marketing und Tourismus GmbH mit. Am 20. März wurde bereits das Winterfahrverbot aufgehoben, bei einer Ausfahrt am Donnerstag haben die sogenannten Auswanderer-Boote die Insel angesteuert. Sie ist bekannt für ihre 260 Jahre alte Festung, samt Gefängniszellen und historischen Kanonen. Hier wächst auch eine besondere Pflanze: Der Gagelstrauch, mit dem einst die Wikinger schon ihr Bier gewürzt haben sollen, so die Tourismus-GmbH. Heute gelte der Strauch als "Klimapflanze", die sich nicht besonders gut an Trockenheit und Hitze anpassen kann. Die Saison endet im Oktober. Bis dahin ist es möglich auf dem Steinhuder Meer zu surfen, mit dem Boot zu fahren, oder an den Ufern in Steinhude und Mardorf zu baden.

