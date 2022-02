SEK-Einsatz in Bad Pyrmont - 27-Jähriger festgenommen Stand: 02.02.2022 19:08 Uhr Die Polizei hat am Mittwochvormittag in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) eine Wohnung durchsucht. Die Beamten zogen auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzu.

Der 27 Jahre alte Bewohner ist den Ermittlern zufolge als "polizeifeindlich" und äußerst aggressiv bekannt. Er stand zudem im Verdacht, eine Waffe zu besitzen. Deshalb sei das SEK hinzugezogen worden, so eine Polizeisprecherin.

27-Jähriger soll Andere zu Einbruch gedrängt haben

Hintergrund der Durchsuchung waren demnach Einbruchdiebstähle während einer Party in einer Pension, in der einer der Party-Teilnehmer wohnte. Der 27-Jährige soll die anderen Gäste gedrängt haben, die weiteren Zimmer der Pension nach Wertsachen zu durchsuchen. Einen 37-Jährigen habe er mit einem Messer bedroht, um ihn zu zwingen, bei den Einbrüchen mitzumachen. Der 37-Jährige, der sagt, er sei von den anderen Partygästen auch geschlagen worden, hatte sich an die Polizei gewandt.

Beamte finden Diebesgut

Durchsucht wurde zunächst das Pensionszimmer. Der 27-Jährige war nicht dort, konnte den Angaben zufolge aber später in einer anderen Wohnung von SEK-Kräften widerstandslos festgenommen werden. Die Polizei fand Diebesgut und eine echt aussehende Softair-Pistole sowie geringe Mengen Drogen. Gegen mehrere Verdächtige wird unter anderem wegen Wohnungseinbruchdiebstahls, gefährlicher Körperverletzung und des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

