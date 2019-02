Stand: 04.02.2019 13:49 Uhr

Rund 1,4 Millionen Überstunden bei der Polizei

Unter anderem durch Einsätze bei Demonstrationen, bei Fußballspielen und auf Weihnachtsmärkten haben Niedersachsens Polizeibeamte im vergangenen Jahr insgesamt rund 1,4 Millionen Überstunden angehäuft. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl allerdings leicht zurückgegangen.

Weniger Überstunden als 2017

Auf jeden Polizisten entfielen 74 Überstunden. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die NDR 1 Niedersachsen vorliegen. 2017 hatte jeder Polizist rein rechnerisch noch 82 Überstunden angehäuft.

Freie Zeit und Auszahlung

Laut Innenministerium sollen die Beamten ihre Überstunden vorzugsweise mit freier Zeit ausgleichen. Im vergangenen Jahr wurden aber auch verstärkt Überstunden ausbezahlt. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 3,4 Millionen Euro. Um die Polizisten weiter zu entlasten, stellt das Land inzwischen mehr Polizeianwärter ein, als Beamte in den Ruhestand gehen. Aktuell gibt es laut Innenminister Boris Pistorius (SPD) so viel Polizei-Nachwuchs in Niedersachsen wie noch nie.

GdP: Land in der Pflicht

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht trotz des leichten Rückgangs der Überstunden noch eine hohe Belastung der Beamten. Das Land müsse als Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Polizei ein attraktiver Arbeitgeber bleibe und den Beschäftigten auch ein gutes Arbeitsumfeld biete, sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff. Die GdP war in einer ersten Schätzung Anfang Januar von rund 1,5 Millionen Überstunden ausgegangen.

