Stand: 04.02.2021 11:37 Uhr Ronnenberg: Ermittlungen nach Verfolgungsjagd

Nach einer Verfolgungsjagd zweier Autofahrer ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wie ein Sprecher mitteilte, hatte ein 21-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch an einer Ampel in Empelde (Region Hannover) einen 20-Jährigen bedroht und anschließend verfolgt. Dabei soll er mehrfach mit seinem Wagen auf das andere Auto aufgefahren sein. Der Bedrohte gab daraufhin mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole ab, ehe er zum Polizeikommissariat Ronnenberg flüchtete. Dort attackierten der 21-Jährige und zwei Mitfahrer ihren Kontrahenten. Mehrere Polizeibeamte konnten die Auseinandersetzung schließlich mit Pfefferspray unterbinden. Die vier jungen Männern wurden bei der Prügelei leicht verletzt.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.02.2021 | 09:30 Uhr