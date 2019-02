Stand: 21.02.2019 17:01 Uhr

Rodewalder Wolf: Abschuss oder Freispruch?

Aller Voraussicht nach am Freitag gegen 14 Uhr wird sich das Schicksal des Leitwolfs aus dem Rodewalder Rudel klären. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erklärte dazu am Donnerstag, dass man das Tier bis dahin nicht töten lassen werde. Es ist davon auszugehen, dass das mit dem Fall befasste Oberverwaltungsgericht Oldenburg bis dahin eine Entscheidung fällen wird, ob das Tier getötet werden darf oder nicht. Wie eine Gerichtssprecherin erklärte, strebt der Senat eine zügige Entscheidung an.

Verwaltungsgericht erlaubt Tötung

Unterdessen hat der "Freundeskreis freilebender Wölfe" nach einem Eilantrag gegen den Abschuss am Donnerstagmorgen eine Begründung nachgereicht, so die Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts. Am Dienstag hatte der "Freundeskreis" eine Beschwerde gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Oldenburg eingelegt, das einen Abschuss erlaubt hatte. Die Richter am Verwaltungsgericht waren dabei der Argumentation des NLWKN gefolgt, das die strengen Voraussetzungen für eine rechtmäßige Tötung vorliegen würden und keine Alternativen erkennbar seien. Das niedersächsische Umweltministerium hatte zuvor verkündet, die Gerichtsentscheidung abzuwarten. Laut Umweltministerium sind dem Wolf mehr als 40 Risse von Nutztieren zuzuordnen, darunter Ponys und Rinder.

Landvolk für Abschuss des kompletten Rudels

In den vergangenen Wochen hatte es eine heftige Debatte um den Leitwolf aus dem Rodewalder Rudel gegeben. Die Landesjägerschaft begrüßte einen Abschuss des Tiers. Das Landvolk ging sogar einen Schritt weiter und forderte, dass gesamte Rudel zu töten. Der Verband bezweifelt, dass es reicht, nur den Leitrüden zu töten. Tierschützer verweisen dagegen darauf, dass die Tiere geschützt werden müssen.

