Stand: 29.09.2020 11:57 Uhr Rinteln: Trickdiebe rauben zwei ältere Frauen aus

Gleich zwei Mal sind am Montag in Rinteln (Landkreis Schaumburg) ältere Personen von Trickdieben um Geld erleichtert worden. Der erste Fall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagvormittag, als eine 83-jährige Frau von einem Pärchen bestohlen wurde. Hier erbeuteten die Täter 50 Euro. Im zweiten Fall wurde eine Frau wenig später vor einer Arztpraxis von mutmaßlich dem gleichen Pärchen angesprochen. Dabei fuchtelte der Mann mit einer Zeitung vor dem Gesicht der 85-Jährigen. Zeitgleich muss seine Komplizin aus dem Rollator zwei Geldbörsen mit insgesamt rund 500 Euro entwendet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter der Telefonnummer (05751) 954 50 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.09.2020 | 13:30 Uhr