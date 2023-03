Stand: 30.03.2023 19:30 Uhr Richter aus Niedersachsen wechselt an den Bundesgerichtshof

Felix Schmidt wechselt vom Oberlandesgericht (OLG) Celle an den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der BGH ist das oberste deutsche Gericht in Straf- und Zivilsachen. Schmidt sei vom Richterwahlausschuss für Bundesrichterinnen und Bundesrichter gewählt worden, teilte das Justizministerium am Donnerstag in Hannover mit. Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) gratulierte Schmidt. Die Wahl Schmidts sei ein "Beleg für die herausragende Qualität unserer niedersächsischen Richterinnen und Richter". Sein Weggang sei für Niedersachsen sicherlich ein Verlust, für die bundesdeutsche Rechtsprechung aber zweifelsohne ein großer Gewinn, so Wahlmann. Schmidt ist Jahrgang 1979, er war ab 2011 Richter am Landgericht Hannover, ab 2020 am OLG in Celle. Zeitweise war Schmidt an das Bundesverfassungsgericht und in die niedersächsische Staatskanzlei abgeordnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.03.2023 | 06:30 Uhr