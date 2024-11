Stand: 15.11.2024 14:16 Uhr Rekordversuch: Tausende beim Stadionsingen in Hannover erwartet

Die Veranstalter des Stadionsingens in Hannover wollen in diesem Jahr mehr als 15.000 Menschen in der Arena begrüßen. Für die Veranstaltung am 18. Dezember sind nach Angaben des Stadtsuperintendenten Rainer Müller-Brandes bereits 6.000 Tickets verkauft. Im vergangenen Jahr vereinten sich etwa 12.000 Stimmen in der Heinz von Heiden Arena, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Neben den tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden den Angaben zufolge mehr als einhundert Musiker auf der Tribüne stehen. Bläserinnen und Bläser, ein Gospelchor, der Kinderchor der Staatsoper und der Wohnungslosenchor Hannover werden die musikalische Begleitung im Stadion von Hannover 96 übernehmen. Der Erlös soll laut Veranstalter unter anderem der ökumenischen Essensausgabe für Menschen in Not zugute kommen.

