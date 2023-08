Stand: 25.08.2023 21:56 Uhr TUI öffnet neue Konzernzentrale in Hannover

Am Freitag hat der Reisekonzern TUI in Hannover seine neue Konzernzentrale eröffnet. In dem "TUI Campus" sollen 2.800 Mitarbeiter arbeiten können, die zuvor auf drei Standorten verteilt waren. Für die neue Zentrale wurden 40 Prozent des 1983 für TUI Deutschland errichteten Gebäudes komplett neu gestaltet. Statt kleiner Büros gebe es nun offene Räume, zudem Solarzellen auf dem Dach und an der Fassade des Parkhauses, sagte Konzernchef Sebastian Ebel. Durch den Trend zum Homeoffice komme TUI nun auch mit weniger Büroflächen als bisher aus. "Zwei bis drei Tage hier im Office, zwei bis drei Tage im Homeoffice, so ist das Gebäude ausgelegt", so TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert. Die einstige Konzernzentrale in derselben Straße gibt TUI auf.

