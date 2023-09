Stand: 19.09.2023 11:09 Uhr Hohe Nachfrage, steigende Preise: TUI sieht sich auf Kurs

Das Geschäft des hannoverschen Reisekonzerns TUI hat im Sommer wie erwartet angezogen - liegt aber noch knapp hinter den Ergebnissen aus Vor-Corona-Zeiten. Nach Angaben des Unternehmens lagen die Buchungszahlen in den vergangenen Monaten 4 Prozent niedriger als im Jahr 2019. Deutlich angezogen haben dagegen die Preise: Laut TUI haben Kunden in diesem Sommer im Schnitt 8 Prozent mehr für ihre Buchungen ausgegeben als im Vorjahr - und rund 27 Prozent mehr gegenüber 2019. TUI-Vorstandschef Sebastian Ebel sieht den Konzern auf Kurs für das im September zu Ende gehende Geschäftsjahr. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten den Vorjahreswert von 409 Millionen Euro deutlich übertroffen wird. Endgültige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 will TUI Anfang Dezember veröffentlichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min