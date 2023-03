"Reichsbürger"-Razzia: Polizei bestätigt Einsatz in Springe Stand: 22.03.2023 16:19 Uhr Sicherheitsbehörden haben bei einer Razzia gegen "Reichsbürger" bundesweit Objekte durchsucht. Niedersachsens Landespolizeipräsident Brockmann bestätigte einen Einsatz in Springe in der Region Hannover.

"Die Person ist nicht festgenommen worden", sagte Axel Brockmann im Innenausschuss des Niedersächsischen Landtags. Der NDR Niedersachsen konnte den Beschuldigten bisher nicht zu den Vorwürfen befragen. An dem Einsatz seien auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen, die Ermittlungen dauerten an, sagte Brockmann weiter. Zu den weiteren Hintergründen machte er keine Angaben. Die Durchsuchungen im "Reichsbürger"-Milieu fanden am frühen Mittwochmorgen in acht Bundesländern und in der Schweiz statt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. In Mecklenburg-Vorpommern gab es ebenfalls eine Durchsuchung bei einer Person aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Fünf Beschuldigte, 14 Zeugen

Laut Bundesanwaltschaft gibt es fünf neue Beschuldigte. Die Personen aus Niedersachsen, Bayern, Sachsen und der Schweiz stünden im Verdacht der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die übrigen 14 gelten bislang als Zeugen, die in Chats auftauchten. Unter ihnen sind nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Polizist und ein Angehöriger der Bundeswehr.

Zusammenhang mit Großrazzia im Dezember

Bereits im vergangen Dezember sind die Behörden mit einer Großrazzia in mehreren deutschen Bundesländern sowie in Österreich und Italien gegen das "Reichsbürger"-Netzwerk vorgegangen. 22 mutmaßliche Mitglieder und drei Unterstützer einer terroristischen Gruppe wurden dabei festgenommen, darunter drei Beschuldigte aus Niedersachsen. Durch Auswertungen von Kommunikationsmitteln sollen die Ermittler auf die 19 weiteren Personen gekommen sein, berichtet die Tagesschau. Darunter sollen sich auch aktive Polizeibeamte und Soldaten befinden.

Schüsse bei Durchsuchungen in Baden-Württemberg

Die Durchsuchung in Niedersachsen sei ohne Zwischenfälle abgeschlossen worden, teilte der Sprecher des Innenministeriums in Hannover mit. In Reutlingen in Baden-Württemberg wurde ein Polizist im Zuge der Razzia am Morgen leicht verletzt, als eine Person auf die Beamten schoss. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist der Beamte nicht lebensbedrohlich verletzt und der mutmaßliche Täter festgenommen. Weitere Festnahmen gab es laut einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft nicht.

Grüne: Rechte Netzwerke wirksamer ermitteln und zerschlagen

Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag Michael Lühmann zeigte sich erschüttert über die Schüsse bei dem Einsatz in Reutlingen. "Das Vorkommnis belegt einmal mehr, wie groß im Milieu der sogenannten Reichsbürger die Verachtung gegenüber unserem Rechtsstaat ist." Nach der Razzia im Dezember sei die Debatte über den Umgang mit den "Reichsbürgern" schnell von anderen Diskussionen überlagert worden. Dabei dürfe die Gefahr, die von der Szene ausgehe, nicht unterschätzt werden. "Deswegen müssen wir alles dafür tun, diese Netzwerke zu ermitteln und zu zerschlagen", sagte Lühmann.

Rund 23.000 "Reichsbürger" in Deutschland

Die mutmaßlichen Mitglieder des "Reichsbürger"-Netzwerks sollen in Deutschland einen Staatsstreich geplant haben, notfalls mit Waffengewalt. Deutschlandweit rechnete der Verfassungsschutz der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu, 2.000 mehr als im Vorjahr.

