Stand: 30.11.2020 11:00 Uhr Region Hannover startet Tempo-30-Modellprojekt

Die Region Hannover beginnt in Kürze mit einem groß angelegten Tempo-30-Experiment. In zahlreichen Ortsdurchfahrten soll der Verkehr im Rahmen eines Projektes beruhigt werden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Grund für den Modellversuch sei der Wunsch vieler Bürger nach sicheren Straßen und weniger Verkehrslärm, so ein Sprecher der Region Hannover. Im Frühjahr habe der Bund den rechtlichen Rahmen dafür geschaffen. Kommunen können seitdem nicht mehr nur vor Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern, sondern im Rahmen eines dreijährigen Tests auch auf der gesamten Länge von Hauptverkehrsstraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde anordnen. Die Region will nun in den kommenden Wochen die eingereichten Straßen überprüfen. Sollten die Kriterien erfüllt werden, könnten die ersten Tempo-30-Schilder im Januar aufgestellt werden, so der Sprecher weiter.

Weitere Informationen Tempo 30 in Ortsdurchfahrten: Kommunen sehen Bedarf Sehnde und Springe haben bereits Vorschläge, wo das sinnvoll sein könnte. (01.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.11.2020 | 06:00 Uhr