Stand: 09.08.2022 11:36 Uhr Region Hannover hat immer weniger freie Gewerbeflächen

In der Region Hannover gibt es immer weniger Gewerbeflächen. Insgesamt sei die Zahl im vergangenen Jahr um 20 Prozent gesunken, hieß es von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover. Vor allem an der Autobahn gelegene Grundstücke seien knapp. In den Kommunen Burgdorf, Hemmingen, Seelze, Wennigsen und Wunstorf gebe es inzwischen gar keine erschlossenen Grundstücke mehr für Handel und Industrie, sagte Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD). Auch seien die Unternehmen beim Kauf neuer Flächen während der Corona-Pandemie zögerlicher geworden. In Zukunft soll weniger auf der grünen Wiese gebaut werden, sondern auf vorhandenen, brachliegenden Flächen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.08.2022 | 09:30 Uhr