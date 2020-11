Stand: 20.11.2020 08:23 Uhr Region Hannover: Schule erneuert Fenster um lüften zu können

An der Adolf-Reichwein-Schule in Langenhagen (Region Hannover) werden ab der kommenden Woche Fenster erneuert, um Corona-Hygieneauflagen einhalten zu können. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Derzeit gebe es in der Grundschule sechs Räume, die nur mit dauerhaft gekippten Fenstern und geöffneten Türen genutzt werden könnten. Wegen des kälter werdenden Wetters sei das künftig aber nicht mehr möglich, so die Stadt. Wegen der Umbauarbeiten können ab Montag nur sechs Klassenräume genutzt werden; die Klassen werden tageweise im Wechsel unterrichtet. Zwei Klassen teilen sich einen Klassenraum. Die Stadt suche kurzfristig nach Alternativen, damit in den kommenden drei Wochen der komplette Unterricht stattfinden können, heißt es.

