Rechtschreibfehler im Wahlplakat der Grünen-Spitzenkandidatin

Grüne starten mit Missgeschick in Landtagswahlkampf

Der Landtagswahlkampf wechselt langsam in die heiße Phase: Seit dem Wochenende dürfen in Niedersachsen Plakate aufgehängt werden. Für die Grünen ging es mit einem Missgeschick los.

von Mandy Sarti

Statt für das Bundesland Niedersachsen wirbt die Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg nun in ihrem Wahlkreis Hannover-Mitte für Niedersachen, also mit fehlendem "s". Ein kleiner, aber feiner Rechtschreibfehler - der den Grünen einigen Spott einbringt.

Auf Twitter machen sich die ersten Menschen über den Fauxpas lustig. "Ich glaube, man sollte in Niedersachsen nicht Sachen nieder machen (siehe Untertitel auf dem Plakat). Sorry, aber das ist schon ein bisschen peinlich", schreibt SPD-Politiker und Internetaktivist Henning Tillmann. Auch die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katarina Barley (SPD) teilte den Beitrag. Im Wahlkampf wird eben auch der Lieblingskoalitionspartner der Sozialdemokraten nicht verschont.

Fehler kostet Grüne 1.600 Euro

Bei den Grünen dürfte der Fehler für wenig Begeisterung sorgen - immerhin will Julia Willie Hamburg ihren Wahlkreis in Hannover-Mitte direkt gewinnen. Es sei eine veraltete Datei an die Druckerei gesendet worden, sagte Hamburg gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Man reagiere aber sofort. Ab Donnerstag soll der Fehler zunächst mit Korrekturstickern überklebt werden - solange bis die neu georderten Wahlplakate eintreffen, ganz ohne Rechtschreibfehler. Betroffen sind insgesamt 600 Drucke - 1.600 Euro muss die Partei für den Rechtschreibfehler zahlen. Mathis Weselmann, Geschäftsführer des Stadtverbandes der Grünen, versucht gelassen zu bleiben. "Das müssen wir jetzt einfach mit Humor nehmen", sagt er dem NDR.

