Land will Schüler stärker bei der Berufswahl unterstützen Stand: 15.05.2025 13:23 Uhr Wie geht es nach der Schule weiter? Niedersachsen will Schüler bei der Berufsfindung besser unterstützen. Am Donnerstag hat Kultusministerin Hamburg die Eckpunkte des neuen sogenannten Erlasses für die Berufliche Orientierung (BO) vorgestellt.

Unter anderem ist demnach ein weiteres verpflichtendes Praktikum an Gymnasien geplant. Bisher sei dort ein Praktikum in Jahrgang 11 vorgesehen. Künftig soll ein weiteres im Sekundarbereich I Pflicht sein - in der Regel im Jahrgang 9. Auch das bislang optionale Betriebspraktikum am Beruflichen Gymnasium soll zukünftig verpflichtend sein. Außerdem soll die Zahl der Praxistage an Schulen mit Sekundarbereich I und II von 25 auf 35 Tage erhöht werden - das sind Tage, an denen beispielsweise Bewerbungen geübt oder Betriebe besucht werden können.

Fast 4.000 Personen nahmen an Umfrage teil

Der noch aktuelle Erlass zur Beruflichen Orientierung ist seit 2018 in Kraft und wurde laut Kultusministerium im Herbst 2023 evaluiert. An der Umfrage hätten unter anderem Unternehmen aus dem Handwerk, schulisches Personal, die Bundesagentur für Arbeit, aber auch Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler teilgenommen - alles in allem fast 4.000 Personen. Die Befragung habe ergeben, "dass wir die Berufliche Orientierung an unseren Schulen noch breiter aufstellen müssen", so Julia Willie Hamburg (Grüne).

Erlass soll ab dem neuen Schuljahr angewendet werden können

"Mit dem geplanten neuen BO-Erlass lernen wir aus den Praxiserfahrungen aus den Schulen und stärken somit die Möglichkeiten zur Beruflichen Orientierung an den niedersächsischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen gezielt und nachhaltig", sagte Hamburg laut Mitteilung des Kultusministeriums. Am Freitag geht der nun vorliegende Erlass-Entwurf in die offizielle Anhörung. Die Schulen sollen ab dem neuen Schuljahr mit dem überarbeiteten Erlass arbeiten können und müssen ihn zum Schuljahr 2026/2027 verbindlich anwenden.

