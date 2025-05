Stand: 15.05.2025 13:56 Uhr "Sportivationstag" in Hannover: Sportabzeichen für alle

Der "Sportivationstag" ist am Donnerstag in Hannover im Erika-Fisch-Stadion gestartet. Das jährlich stattfindende Sportfest wird vom Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN) zusammen mit regionalen Partnern ausgerichtet. Es bietet Kindern und Jugendlichen mit und ohne geistige Behinderung die Möglichkeit, ihr Sportabzeichen zu machen. In diesem Jahr hätten sich fast 6.000 Sportlerinnen und Sportler angemeldet, so der BSN. Neben den Wettkämpfen gibt es demnach Bewegungs- und Spielangebote auch für Menschen mit schweren Behinderungen. Der "Sportivationstag" bleibt aber nicht nur in Hannover, sondern zieht weiter in folgende Städte:



20. Mai: Sandkrug (Landkreis Oldenburg)

11. Juni: Holzminden

12. Juni: Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg)

18. Juni: Aurich

19. Juni: Meppen (Landkreis Emsland)

24. Juni: Osterode am Harz (Landkreis Göttingen)

26. Juni: Braunschweig

24. September: Osnabrück

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.05.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover