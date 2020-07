Stand: 01.07.2020 10:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Razzien: Bundespolizei ermittelt gegen Schleuser

Die Bundespolizei geht derzeit in mehreren Bundesländern gegen eine Gruppe mutmaßlicher Schleuser vor. Wie ein Sprecher mitteilte, gibt es im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover Razzien in Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Baden-Württemberg. Dabei soll es auch Festnahmen gegeben haben. Der Schwerpunkt der Aktion liegt nach NDR Informationen in Niedersachsen. Den Verdächtigen wird neben dem Einschleusen von Ausländern auch gewerbsmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen.

Weitere Einzelheiten im Laufe des Tages

In Hamburg wurden mehrere Wohnungen und Geschäfte durchsucht. Beamte trugen unter anderem Rechner und Kartons aus einem Copy-Shop in der Innenstadt. Gegen welche Gruppe sich die Razzia in fünf Bundesländern richtet, ist noch unklar. Weitere Einzelheiten sollen erst am Mittag bekannt gegeben werden, um den Erfolg des Großeinsatzes nicht zu gefährden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover.

Jederzeit zum Nachhören 09:46 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:46 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.07.2020 | 10:30 Uhr