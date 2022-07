Stand: 26.07.2022 18:00 Uhr Radverkehr soll in Niedersachsen sicherer werden

Niedersachsen will mit einer Kampagne nach den Sommerferien für mehr Sicherheit im Radverkehr sorgen. Die Kampagne komme zur rechten Zeit, da die Unfallzahlen nach Rückgängen in den Jahren 2020 und 2021 wieder anstiegen, teilte das niedersächsische Verkehrsministerium am Dienstag in Hannover mit. Mit Plakaten und Aktionen sollten wichtige Regeln zum Radverkehr transportiert werden. Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte, der Radverkehr sei Ausdruck einer nachhaltigen Mobilität, insbesondere in einer Zeit mit explodierenden Energiepreisen. Darum stelle sein Ministerium 250.000 Euro für die Kampagne zur Verfügung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr