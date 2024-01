Trecker-Demos: Die wichtigsten Antworten zum Agrardiesel-Streit

Pro Liter Dieselkraftstoff fallen 47,04 Cent Energiesteuer an. Land- und Forstwirte können davon 21,48 Cent pro Liter zurückbekommen. Bundesweit geht es um 440 Millionen Euro. Auf den durchschnittlichen Haupterwerbsbetrieb in Niedersachsen heruntergerechnet macht das nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums etwa 3.500 Euro pro Jahr aus. Die Höfe sind aber unterschiedlich stark betroffen. Obstbaubetriebe verbrauchen deutlich weniger Kraftstoff als Ackerbauern. Bio-Betriebe hingegen sind oft stärker betroffen. Sie dürfen keinen chemischen Pflanzenschutz einsetzen und müssen deswegen häufiger mit Traktor auf den Acker.

In Niedersachsen haben landwirtschaftliche Betriebe nach Angaben der Deutschen Bauernverbandes im Wirtschaftsjahr 2022/23 einen Durchschnittsgewinn von 162.871 Euro erzielt - ein Plus von 60,0 Prozent. Pro nicht-entlohnter Familienarbeitskraft bedeutete das 123.769 Euro. Diese Werte unterliegen aber starken Schwankungen. So betrug der Gewinn pro nicht-entlohnter Familienarbeitskraft im Wirtschaftsjahr 2020/21 noch 44.958 Euro.

Das hat ebenfalls mit den starken Preisschwankungen zu tun. So lag der Preis für Schlachtschweine Anfang 2020 noch bei etwa 2 Euro pro Kilo. In Folge drückten die Afrikanische Schweinepest und die Corona-Krise den Preis. Bis Ende des Jahres 2020 war der Kilopreis der Schlachtschweine auf 1,20 Euro gesunken. Aktuell liegt der Schweinepreis wieder bei knapp über 2 Euro. Auch Preise für Feldfrüchte schwanken stark. So schossen die Preise für Weizen in Folge des Ukraine-Krieges zwischenzeitlich auf über 400 Euro pro Tonne. Mittlerweile sind die Preise am europäischen Terminmarkt auf etwa 220 Euro pro Tonne gefallen.