Bundesregierung rudert bei Agrar-Kürzungen teilweise zurück Stand: 04.01.2024 18:14 Uhr Angesichts massiver Proteste der Landwirte nimmt die Bundesregierung einen Teil ihrer Kürzungspläne im Agrarbereich im Haushalt 2024 zurück. Die Kfz-Steuerbefreiung solle doch weiter bestehen und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise bis 2026 wegfallen.

Ungeachtet der Zugeständnisse des Bundes will der Deutsche Bauernverband an der Aktionswoche mit Demonstrationen, die am Montag beginnen soll, trotzdem festhalten. Als Begründung erklärte der Verband, der Kompromissvorschlag sei unzureichend. "Unsere Position bleibt unverändert: Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch", sagte Präsident Joachim Rukwied. Ansonsten würden die für die kommende Woche bundesweit geplanten Aktionen wie angekündigt durchgeführt. Unter anderem werden am Montag rund 1.000 Landwirte mit ihren Treckern zu einer Sternfahrt nach Bremen erwartet.

Weil stellt sich auf Seite der Agrarbranche

Niedersachsens Landesregierung stellte sich auf die Seite der Agrarbranche. Gemeinsam mit fünf Verbänden forderten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen im Bundestag am Donnerstag auf, die Steuervergünstigungen für die Landwirte beizubehalten. Weil zeigte Verständnis für die Demos, mahnte aber, die Proteste müssten im gesetzlichen Rahmen bleiben.

In einer aktuellen Erklärung der Landesregierung und der Bauernverbände dazu ist vor diesem Hintergrund eine Distanzierung von "nicht angemessenen Verhaltensweisen" bei den Kundgebungen enthalten. Proteste vor Privathäusern werden darin ausdrücklich als Beispiel genannt, ebenso wie das Zeigen von Galgen und das Verbrennen von Strohpuppen.

Schwesig begrüßt Nachbesserungen der Bundesregierung

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig hat die angekündigten Nachbesserungen der Bundesregierung begrüßt. "Es ist gut, dass die Bundesregierung auf den Protest der Landwirte reagiert", sagte die SPD-Politikerin. "Wir unterstützen die Landwirte darin, dass es zu keinen weiteren Belastungen kommen darf. Deshalb ist es gut, dass die erste Forderung von uns erfüllt ist. Die Kfz-Steuer ist vom Tisch." Mit Blick auf die geplanten Proteste ab kommendem Montag sagte sie: "Die Landwirtinnen und Landwirte haben das Recht zu protestieren und auch auf ihre Lage aufmerksam zu machen".

Proteste gegen die Beschlüsse aus Berlin dürfte es auch in Mecklenburg-Vorpommern geben. Sie deute die ersten Zeichen so, dass das, was in Berlin auf den Tisch gelegt wurde, nichts an den Protestplänen ändere, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes. Derzeit tage der Landesvorstand und verständige sich dazu. Man wolle am Freitag weiter informieren.

Schleswig-Holstein: Proteste trotz Kompromissvorschlag

Schleswig-Holsteins Agrarminister Werner Schwarz (CDU) hat die geplanten Schritte der Bundesregierung begrüßt. "Das Einlenken der Bundesregierung kann nur ein Anfang sein", mahnte er jedoch. Der deutschen Landwirtschaft fehlten durch den schrittweisen Wegfall der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel rund 200 Millionen Euro. Die Bundesregierung müsse schnellstmöglich Lösungen aufzeigen, wie diese fehlenden Mittel gegebenenfalls auch an anderer Stelle kompensiert werden könnten, sagte Schwarz.

An den Protesten gegen die Sparbeschlüsse wollen sich in der kommenden Woche auch viele Landwirte aus Schleswig-Holstein beteiligen. Im ganzen Land soll es an drei Tagen Demonstrationen geben, kündigte der Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, an. Auch er kritisierte die angekündigte, schrittweise Reduzierung bei der Teil-Rückerstattung der Mineralölsteuer als "nicht zufriedenstellend".

