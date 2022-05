Protest vor dem Landtag: Beamte fordern mehr Geld Stand: 18.05.2022 20:29 Uhr Vor dem Landtag in Hannover haben Beamtinnen und Beamte des Landes für eine bessere Bezahlung demonstriert. Der Niedersächsische Beamten-Bund (NBB) und die Gewerkschaft ver.di hatten dazu aufgerufen.

Alexander Zimbehl vom Niedersächsischen Beamtenbund zeigte sich am Mittwoch zufrieden mit der Resonanz. Etwa 100 Beamtinnen und Beamten aus verschiedensten Bereichen hätten sich an der Kundgebung beteiligt. Auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus allen Fraktionen seien vorbei gekommen. Unter ihnen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Dieser hatte am Montag angekündigt, dass Landesbeschäftigte in Niedersachsen von Dezember an 2,8 Prozent mehr Geld bekommen sollen. Dem Niedersächsischen Beamtenbund genügt das nicht. Aus seiner Sicht ist die Beamtenbesoldung in Niedersachsen nach wie vor nicht verfassungsgemäß.

24-Stunden-Demo vor dem Landtag

Die Gewerkschaft ver.di rief zu einer 24-stündigen Demonstration vor dem Parlamentsgebäude auf. Gut zwei Stunden nach Beginn am Mittwoch seien dort rund 20 Teilnehmende gewesen, hieß es. ver.di fordert unter anderem, dass das Urlaubs- und Weihnachtgled wieder eingeführt wird - und dass die Krankenversicherung frei gewählt werden darf.

