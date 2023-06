Post Covid: MHH will Hausärzten mit virtueller Klinik helfen Stand: 27.06.2023 14:59 Uhr Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) unterstützt künftig Hausärzte mit einer virtuellen Klinik bei der Behandlung von Post-Covid-Patienten. Los geht das Projekt am 1. September.

Nach Angaben der MHH leiden allein in Niedersachsen Schätzungen zufolge rund 600.000 Menschen nach einer Corona-Infektion unter dem sogenannten Post-Covid-Syndrom. Die Patientinnen und Patienten haben teilweise noch Monate nach der Erkrankung mit chronischer Müdigkeit, körperlicher Erschöpfung oder Konzentrationsstörungen zu kämpfen.

VIDEO: Post-Covid und kein Ende (11.03.2023) (28 Min)

Virtuelle Klinik der MHH umfasst mehrere Module

Die virtuelle Covid-Rehabilitationsklinik soll wissenschaftlich fundiertes Wissen und praktisches Know-how mit Blick auf die Behandlung der betroffenen Menschen zusammenführen, teilte die MHH mit. Bei dem Projekt handelt es sich um ein telemedizinisches Angebot mit mehreren Modulen. Es reicht von der fachlichen Beratung und Fortbildung für Mediziner über interdisziplinäre Videosprechstunden mit Fachleuten des MHH-Teams bis hin zu Konferenzen bei komplexen Fällen.

Post Covid: Schwer zu behandelnde Symptome

Interessierte Hausärztinnen und Hausärzte müssen sich für die Teilnahme an der virtuellen Klinik bei der MHH registrieren lassen. In den meisten Fällen werden die betroffenen Patienten derzeit ausschließlich von ihnen betreut. Da die Erkrankung aber noch wenig erforscht sei, gebe es bislang nur begrenzte Therapiemöglichkeiten. Bei eindeutigen Symptomen könnten die Hausärzte in die Kardiologie oder die Pneumologie überweisen, sagte Projekt-Initiator Christoph Egen. Doch subjektive Symptome wie Konzentrationsstörungen und Erschöpfung seien schwierig zu diagnostizieren und zu behandeln.

Videos 9 Min Long Covid: Symptome, Ursachen und Behandlung Nach einer Omikron-Infektion können Covid-Symptome wie Husten oder Atemnot noch Wochen später auftreten - trotz Impfung. (11.10.2022) 9 Min

Unterschied zwischen Long Covid und Post Covid

Man spricht laut Robert Koch-Institut von Long Covid, wenn Symptome über einen Zeitraum von vier Wochen nach der Erkrankung auftreten. Haben Patientinnen und Patienten drei Monate nach ihrer Corona-Infektion immer noch Beschwerden, spricht man von einem Post-Covid-Syndrom.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.06.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medizinische Therapie Infektion Coronavirus