Polizei: Meiste Menschen halten sich an Corona-Regeln

Die allermeisten Menschen in Niedersachsen halten sich an die Pandemie-Auflagen. Zu diesem Schluss kommen die Polizeidirektionen in Hannover, Braunschweig und Oldenburg. Die Sprecher wiesen aber darauf hin, dass die Corona-Verstöße nur allgemein erfasst werden. Deshalb lägen auch keine genauen Zahlen vor, wie viele Verstöße es zum Beispiel bei privaten Feiern gab, hieß es. Ein deutlicher Anstieg sei aber nicht festzustellen.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.01.2021