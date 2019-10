Stand: 25.10.2019 15:13 Uhr

Pistorius: 2.000 Menschen auf rechten Drohlisten

Die Polizeibehörden in Niedersachsen haben angesichts der Verunsicherung durch rechtsextreme Gewalttaten rund 2.000 Menschen darüber informiert, dass sie auf rechtsextremen Drohlisten zu finden sind. "Es handelt sich nicht um Feindes- oder gar Todeslisten", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag im Landtag in Hannover. "Alleine durch die Nennung auf einer Liste ist eine Gefährdung unwahrscheinlich." Allerdings gehe es bei den Listen erkennbar darum, "Angst bei politisch Andersdenkenden zu schüren", meinte Pistorius.

Abgeordnete beunruhigt

Es gebe in Niedersachsen zu wenig Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, kritisierte die Grünen-Abgeordnete Julia Willie Hamburg. Programme gegen rechts würden gekürzt: "Da ist extremer Handlungsbedarf." Der CDU-Abgeordnete Rainer Fredermann rief die Behörden dazu auf, zu prüfen, zu welchem Zweck die Listen angelegt wurden. "Kein Mensch legt eine Liste an, wenn er nicht vorhat, diese auch zu nutzen." Auch der AfD-Abgeordnete Jens Ahrends zeigte sich beunruhigt. "Das Erstellen von Feindeslisten mit möglichen Gewaltopfern muss uns alle alarmieren."

Videos 01:35 NDR//Aktuell Braunschweiger Neonazis verbreiten Morddrohungen NDR//Aktuell Die Neonazi-Gruppierung "Adrenalin BS" bejubelt im Internet das Lübcke-Attentat. Und sie bedroht unter anderem den Braunschweiger Sprecher des "Bündnisses gegen Rechts." Video (01:35 min)

Zentralstelle soll rechte Strukturen bekämpfen

Der Innenminister kündigte an, dass eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Landeskriminalamt (LKA) eingerichtet werden soll. Auch auf Bundesebene soll es eine solche Stelle geben. In der niedersächsischen Zentralstelle sollen Staatsanwaltschaften und Polizei zusammenarbeiten und Hasskriminalität bekämpfen. Polizei und Verfassungsschutz sollten den Internetaktivitäten von Rechtsextremisten in Niedersachsen künftig mehr Aufmerksamkeit schenken, sagte Pistorius. Das klare Ziel sei, rechtsextremistische Netzwerke und Strukturen aufzudecken.

"Verunsicherung und Angst schüren"

Sicherheitsbehörden waren bei ihren Ermittlungen in der rechten Szene vor zwei Jahren auf die Listen mit bundesweit Tausenden Namen und Adressen von politischen Gegnern, engagierten Menschen und Institutionen gestoßen. Konkrete Gewalttaten für Einzelne wurden zumeist nicht angedroht. Auch niedersächsische Politiker standen auf solchen Listen.

Feste Ansprechpartner bei der Polizei

Bundesweit wurden Betroffene daher nur bei einer konkreten Bedrohung informiert, um keinen unnötigen Alarmismus zu erzeugen. Inzwischen informierte Hessen nach dem Anschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) aufgelistete Personen. Niedersachsen hat dies nun auch getan, verbunden mit einer Gefährdungseinschätzung und einem festen Ansprechpartners bei der Polizei.

