Stand: 18.11.2020 08:04 Uhr Pflegekammer: Rückzahlung erster Beiträge noch dieses Jahr

Noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden, die Mitgliedsbeiträge der Pflegekammer Niedersachsen zurückzuzahlen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. "Ich bin zuversichtlich, dass die Landesmittel nun sehr zeitnah bereitgestellt werden und die Pflegekammer noch in diesem Jahr mit der Rückzahlung der ersten Beiträge beginnen kann", sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD). In der vergangenen Woche hatte der Landtag beschlossen, die dafür benötigten vier Millionen Euro bereitzustellen. Die Kammer hatte vor zwei Jahren die Arbeit aufgenommen, sie sollte die Interessen der Pflegebeschäftigten vertreten. Ärger gab es, weil alle Pflegekräfte auch gegen ihren Willen Pflichtmitglieder werden und einen Mitgliedsbeitrag zahlen sollten. Inzwischen wurde beschlossen, die Kammer aufzulösen.

Weitere Informationen Reimann will Pflegekammer schnell abwickeln Die niedersächsische Landesregierung will die Pflegekammer nach dem Aus schnellstmöglich abwickeln. Die vier Millionen Euro an Beitragsgeldern sollen zügig zurückgezahlt werden. mehr Reimann: Pflegekammer wird aufgelöst Niedersachsen will die Pflegekammer nach einer Mitglieder-Befragung auflösen. Das hat Sozialministerin Reimann angekündigt. Rücktrittsforderungen hält die SPD-Politikerin für übertrieben. mehr Pflegebevollmächtigter kritisiert Kammer-Aus Nach dem beschlossenen Aus für die Pflegekammer Niedersachsen hat der Bundespflegebevollmächtigte Westerfellhaus Kritik geäußert. Die Pflege würde dadurch "stumm" gehalten. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.11.2020 | 06:00 Uhr