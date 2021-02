Petition: Straßenmagazine fordern, mehr Hotels zu öffnen Stand: 11.02.2021 16:35 Uhr Bundesweit fordern 13 soziale Straßenmagazine, darunter das "Asphalt Magazin" aus Hannover, die Öffnung der zurzeit weitgehend leerstehenden Hotels für Obdachlose.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, unterstützen mehr als 96.000 Menschen eine entsprechende Petition. "Sie leben auf der Straße und sie sterben auf der Straße - in Corona-Zeiten mehr denn je", heißt es in der Petition der deutschen Straßenzeitungen, die vor rund drei Wochen auf der Kampagnen-Plattform "Change.org" veröffentlicht wurde. Essenausgabestellen, Tagesaufenthaltsstätten, Arztpraxen und viele Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe hätten ihr Angebot reduziert. "Die Obdachlosen brauchen Schutz. Wir fordern die Ministerpräsidenten auf, sie in diesem Pandemie-Winter endlich sicher unterzubringen, in Einzelzimmern", schreiben die Initiatoren weiter.

Marktkirche und Volkshochschule bieten Übernachtungsplätze

In Hannover sind zurzeit Obdachlose in zwei Hotels untergebracht. 34 wohnungslose Menschen können dort dank Spenden bis Ende März übernachten und so durch den strengen Corona-Winter kommen. Stiftungen und Privatleute hatten dafür rund 150.000 Euro bereitgestellt. Zudem bieten die Marktkirche und die Volkshochschule Übernachtungsmöglichkeiten an. In Braunschweig hat das Pentahotel vorerst 35 Betten zur Verfügung gestellt.

