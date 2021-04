Stand: 11.04.2021 12:50 Uhr Paket als Vorwand: Unbekannte überfallen Ehepaar in Haus

In ihrem eigenen Haus ist ein älteres Ehepaar in Bissendorf (Region Hannover) am Freitagabend von zwei Männern überfallen, gefesselt und ausgeraubt worden. Die 77 Jahre alte Frau und ihr 81 Jahre alter Mann wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Täter vorgeben, ein Paket abgeben zu wollen. Als der 81-Jährige die Tür öffnete, attackierten und überwältigten die Männer ihn und seine Frau. Danach fesselten sie das Ehepaar und sperrten es ein. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten das Haus, erbeuteten Schmuck und Bargeld und flüchteten unerkannt. Das Ehepaar konnte sich gegenseitig befreien und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei erfolglos verlaufen, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sollen sich telefonisch bei der Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.04.2021 | 06:30 Uhr