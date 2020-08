Stand: 09.08.2020 16:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Onay solidarisiert sich mit Ex-Stadtmitarbeiterin

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) setzt sich für eine in der Türkei angeklagte Ex-Mitarbeiterin der Landeshauptstadt ein. Onay werde nun die türkische Generalkonsulin in der Angelegenheit konsultieren, teilte die Stadt in einer Mitteilung am Sonntag mit. Rechtsstaatliche und menschenrechtliche Prinzipien dürften nicht verletzt werden, sagte Onay.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Seit zehn Monaten in der Türkei festgehalten

Die türkische Staatsanwaltschaft wirft der 64-jährigen vor, Mitglied einer Terror-Organisation zu sein. Sie habe an einer Demonstration gegen das türkische Präsidialsystem teilgenommen. Seit gut zehn Monaten sitzt die Frau, die 27 Jahre lang als Sozialpädagogin in Hannover beschäftigt war und die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, in der Türkei fest. Sie darf das Land nicht verlassen.

Weil unterzeichnet Aufruf von Ex-OB Schmalstieg

Ex-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (SPD) hatte zuvor in einem Aufruf bereits ihre sofortige Ausreise gefordert. Dieser wurde auch von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) unterzeichnet.

Weitere Informationen NDR Kultur Türkischstämmige Vereine in Sorge: "Es geht um Leben und Tod" NDR Kultur Neun türkischstämmige Vereine haben auf die steigende Zahl von Angriffen auf Menschen mit Migrationshintergrund aufmerksam gemacht. Anlass waren mehrere Angriffe in den vergangenen Tagen. mehr Hannover: Weitere rechte Drohbriefe am Steintor Rechtsextreme bedrohen Unternehmer in Hannovers Steintorviertel seit längerer Zeit mit dem Tod. Nach NDR Recherche soll es mindestens acht Hassbriefe geben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.08.2020 | 06:30 Uhr