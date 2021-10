Stand: 04.10.2021 08:07 Uhr Obernkirchen: Windböe drückt jungen Radfahrer gegen Seniorin

Stürmisches Herbstwetter hat im Weser-Leine-Gebiet am Sonntag einige Schäden angerichtet. In Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) erfasste eine Windböe einen 13-jährigen Fahrradfahrer. Der Jugendliche wurde laut Polizei gegen eine Seniorin gedrückt, die gerade mit ihrem Rollator unterwegs war. Die 86-Jährige fiel hin und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. In Hildesheim stürzte die Krone eines 30 Meter hohen, morschen Baumes auf ein Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand, das Dach des Hauses wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr entschied daraufhin, weitere Bäume vorsichtshalber fällen zu lassen. Im Landkreis Holzminden bleibt die Landesstraße zwischen Hohenbüchen und Delligsen wegen Sturmschäden wahrscheinlich noch bis Montagmittag gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.10.2021 | 07:30 Uhr