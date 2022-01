Nur am Wochenende offen: Badepark in Garbsen fehlt Personal Stand: 19.01.2022 15:27 Uhr Der Stadt Garbsen fehlt das Personal, um ihr neues Schwimmbad wie geplant betreiben zu können. Der Badepark kann deshalb aktuell nur an drei Tagen in der Woche für ein breites Publikum öffnen.

Erst im November hatte das 25,7 Millionen Euro teure Hallenbad im Garbsener Stadtteil Berenbostel eröffnet - ein Prestigeprojekt für die Kommune. Die Vision: Ein Bad, das gleichermaßen für Vereine, Hobby-Schwimmer und Familien da sein soll. Doch öffnen kann es momentan nur freitags bis sonntags, weil die Mitarbeiter fehlen. Nun hat die Kommune um Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) einen Notfall-Plan erarbeitet.

Externe sollen aushelfen

Demnach soll kurzfristig erst einmal externes Personal von einem Dienstleister eingekauft werden. Auf diese Weise soll in dem Bad alsbald Schwimmen an sieben Tagen möglich sein. Allerdings sei das keine langfristige Lösung. Nach eigenen Angaben will die Stadt selbst neues Personal einstellen: Fünf neue Bademeister und zahlreiche Aushilfen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.01.2022 | 15:00 Uhr