Stand: 05.12.2019 20:42 Uhr

Nord/LB: EU-Kommission billigt Kapitalspritze

Die angeschlagene Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) ist ihrer dringend benötigten milliardenschweren Finanzspritze ein gutes Stück näher gekommen. Die Umsetzung der Rettungspläne war bereits mehrfach verschoben worden. Was noch fehlte, war eine Zustimmung aus Brüssel - die liegt nun vor. Die EU-Kommission hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die geplante Kapitalmaßnahme von rund 3,6 Milliarden Euro mit dem Wettbewerbsrecht vereinbar sei. Jetzt sind die beteiligten Bundesländer am Zug.

Niedersachsen steuert 2,3 Milliarden Euro bei

Die Landtage in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt müssen den Plänen noch zustimmen. Die niedersächsische Landesregierung hatte die entsprechende Gesetzgebung bereits im November angeschoben. Mit rund 2,3 Milliarden Euro übernimmt Niedersachsen den Plänen zufolge als Haupteigentümer den Großteil der Rettungszahlung. Sachsen-Anhalt soll 198 Millionen Euro beisteuern. 1,1 Milliarden Euro kommen von den Sparkassen. Nach langem Ringen hatten sich die beteiligten Länder mit den Sparkassen auf eine Stützung der Bank geeinigt.

Weil: Neuausrichtung kann noch in diesem Jahr gelingen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bedankte sich am Donnerstagabend bei der EU-Kommission für die Entscheidung. Die Neuausrichtung der Nord/LB könne nach dem Konzept der Landesregierung noch in diesem Jahr gelingen. Mit dem Signal aus Brüssel bleibe die Bank öffentlich-rechtlich, sie könne weiter arbeiten und noch mehr als bislang auch kleine regionale Unternehmen stärken. Nicht alle, aber viele Arbeitsplätze in der Bank könnten so erhalten werden, sagte Weil.

Bank wird verkleinert

Die Nord/LB hatte in der Vergangenheit mit faulen Schiffskrediten Milliardenverluste eingefahren und braucht wegen höherer Anforderungen der Bankenaufsicht frisches Geld. Die Bank befindet sich nun in einem Umbau-Prozess. Sie wird unter anderem deutlich kleiner.

Jederzeit zum Nachhören 09:47 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:47 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.12.2019 | 20:00 Uhr